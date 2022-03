Team Esbjerg og Polman går hver til sit til sommer

Polman og Team Esbjerg har i en længere periode været på kant, hvor den hollandske bagspiller blandt andet fik en kort karantæne af klubben.

Efter et krisemøde mellem klub og spiller i starten af februar lød det ellers, at parterne havde begravet stridsøksen og var klar til at arbejde videre.

Men der var fortsat kurrer på tråden, og det har længe været rygtet, at kløften var blevet så dyb, at et brud var uundgåeligt. Det sker nu til sommer.

I pressemeddelelsen forsøger Bjarne Pedersen dog at betone den succes, som samarbejdet mellem Polman og Esbjerg tidligere var.