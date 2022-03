To spillere forlader håndboldlejr efter positive coronatest

Mandag mødte spillerne på det danske herrelandshold i håndbold ind for at forberede sig til tre kampe ved Golden League, men to af dem er allerede rejst hjem igen.

Både Aaron Mensing og Casper U. Mortensen er således blevet smittet med coronavirus, og derfor er de ikke længere at finde i landsholdslejren.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund på Twitter mandag aften.