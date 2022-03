Aalborg har vundet sin CL-gruppe for første gang

Kroaterne tog da også føringen på et mål af Ivan Cupic, som skulle vise at være Zagrebs klart farligste mand med 11 mål. Men det var så også eneste gang, Zagreb oplevede at være i front.

Aalborg fik hurtigt tilspillet sig et komfortabelt forspring på 5-2, men Zagreb svarede igen og kom efter ti minutter på 9-9.

Et par mål af norske Kristian Bjørnsen gav Aalborg lidt tiltrængt luft, og nordjyderne gik til pause med en føring på 16-13.

Landsholdsbobleren Nikolaj Læsø bankede føringen op på fem mål, og udsigten til de vigtige point blev mere og mere mudret for Zagreb.

Med ti minutter igen lød det danske forspring på seks mål, og tilskuerne i håndboldhallen med det officielle navn Sparekassen Danmark Arena kunne bruge slutfasen på at klappe Aalborgs håndboldherrer hele vejen i mål uden nervøse trækninger.