Aalborg Håndbold er klar til kvartfinalen i Champions League

De to hold startede ellers opgøret med at følges ad på måltavlen. Men omkring midtvejs i første halvleg begyndte det danske hold at trække fra.

Især i de sidste ti minutter af første halvleg kontrollerede Aalborg opgøret.

Efter pausen holdt de gæstende danskere føringen i et jerngreb. Føringen blev især opretholdt ved hjælp af Aalborgs svenske venstreback Felix Claar, der scorede ti mål i kampen, herunder syv mål i anden halvleg.

Dermed blev Felix Claar kampens topscorer. Mest scorende for Montpellier var Hugo Descat med otte mål.