Mors-Thy slog KIF Kolding og kan øjne slutspillet

Mors-Thy kan øjne slutspillet efter en sejr på 33-28 over KIF Kolding, der kæmper for at blive i herrernes bedste håndboldrække.

Nordjyderne fortsætter dermed den gode form og har nu vundet seks af holdets seneste otte kampe i ligaen.

Med sejren går Mors-Thy forbi Ribe-Esbjerg, der må afgive syvendepladsen efter et nederlag til Bjerringbro-Silkeborg tirsdag aften.