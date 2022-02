Mia Rej kan være tilbage om en måned efter VM-skade

Håndboldspilleren Mia Rej skreg af smerte, da hun i VM-kampen mod Tunesien i december sidste år røg i gulvet med en knæskade. Det viste sig, at ledbåndet var ødelagt, og siden har hun ikke været i kamp for landsholdet eller Odense Håndbold, men nu lysner det for playmakeren. Et comeback er inden for rækkevidde, fortæller hun i et interview med TV 2 Sport.

- Hvis alt går godt, håber jeg at være tilbage på håndboldbanen om en måneds tid. Men jeg kan også vågne i morgen med et hævet knæ, og så kan det være, at det først er om to måneder. Så jeg har ikke lyst til at sætte en dato på, for jeg ved det ikke, siger hun. Skaden til Rej betød, at Odense hentede hollænderen Larissa Nusser med øjeblikkelig virkning i København Håndbold. Succesen på banen er fortsat for Odense, som ligger nummer et i kvindernes liga og søndag spiller finale i pokalturneringen Santander Cup.

Imens har Rej kæmpet for at komme tilbage. - Det er lidt lettere, når det går godt med knæet. Jeg kan se ind i, at der forhåbentlig ikke er for lang tid til, jeg kan spille igen. På den måde er det nemmere at være her, se pigerne og støtte dem. Men jeg har ikke set meget kvindehåndbold, lyder det fra den tidligere København-spiller. Uanset hvad behøver Mia Rej ikke frygte for fremtiden. I november sidste år skrev hun under på en kontrakt, der binder hende til klubben frem til sommeren 2024.

/ritzau/