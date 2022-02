Overlegne Team Esbjerg uddelte øretæver i pokalfinalen

Der var lagt op til et brag af en håndboldkamp, da Odense Håndbold og Team Esbjerg mødtes i pokalfinalen søndag.

Ligaens nummer et mod nummer to. De to danske kvindeklubber med de største budgetter og begge med i kampen om Champions League-trofæet.

Med andre ord var det toppen af dansk kvindehåndbold, der skulle