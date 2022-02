GOG kvaser sagesløse finske Cocks i ensidig forestilling

Både af tilskuerfremmødet i den lille sydfinske hal og antallet af finske spillere på holdet var det ikke svært at udlede, at håndbold ingenlunde er nationalsport i Finland.

Herfra strammede Nicolej Krickaus mandskab grebet, og det lignede en træningskamp mod et lavere rangeret hold i resten af opgøret.

Emil Lærke og Jerry Tollbring stod for samlet 13 mål før pausen, hvor GOG opbyggede en føring på 22-13.

Alt spænding var punkteret halvvejs i kampen, men den store føring blev også en sovepude for danskerne.

Krickau skiftede ud og gav flere unge talenter chancen. Indledningsvist gav det nogle fejl, og flere kæmpe chancer blev brændt, så Cocks fik bidt tre mål af føringen. Inden GOG strammede sig lidt an.

Især den kun 17-årige højreback Hjalte Lykke gav prøver på sin enorme fart i fødderne.

Afslutningerne manglede noget kvalitet, men gang på gang fik han forsvarsspillerne til at ligne amatører, som var kommet til at placere harpiksen under skoene. Sammenligninger med holdkammerat Mathias Gidsel ligger lige for i hvert fald.