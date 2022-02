Odense sender tyrkisk prygelknabe hjem med klart nederlag

Alligevel endte det altså med en storsejr. Allerede inden kampen stod det klart, at Odense ville gå videre til ottendedelsfinalerne og ikke havde mulighed for at nå top-2 i gruppen, der giver direkte adgang til kvartfinalerne.

Der var derfor ikke det store at spille om. Heller ikke for Kastamonu, som ender med at have tabt samtlige 14 kampe i gruppespillet.

Søndagens opgør virkede allerede afgjort efter de første ti minutter. Her stod der 10-3 til fynboerne, som var i fuld kontrol. Men Odense løftede foden fra speederen og lod Kastamonu hænge på.