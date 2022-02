Team Esbjerg beholder ubesejret stime efter CL-drama

Langt hen ad vejen var det et tæt og også intenst opgør i det rumænske, hvor Team Esbjerg i det meste af kampen havde et lille overtag.

Team Esbjerg kan dog glæde sig over, at holdet fortsat ikke har tabt i turneringen siden september sidste år.

I anden halvleg fik Rikke Poulsen chancen i mål og endte med at sætte et pænt aftryk på kampen med flere store redninger.

Kortvarigt begyndte det danske hold at få et større forspring. Blandt andet ved en 23-19-føring, men med flere store missere blev rumænerne inviteret ind i opgøret igen.

Rumænerne endte efter et par danske angrebsfejl med at tage føringen med 30 sekunder igen, men Team Esbjerg fik akkurat sikret sig et uafgjort resultat efter et straffekast til sidst.

CSM Bucuresti slutter på en femteplads i gruppen og skal derfor ud i en playoffduel om en senere kvartfinaleplads.

Det første af de to kommende kvartfinaleopgør skal første afvikles 30. april.