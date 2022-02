Aalborg tager dramatisk sejr over formsvage Ringsted

Pausen gavnede Aalborg, der startede godt og bragte sig på 19-17, men Ringsted holdt sig til, og resten af kampen var helt tæt. Hjemmeholdet havde i lang tid en lille overhånd og var holdet, der som oftest bragte sig foran med et mål, hvorefter Aalborg udlignede.

Med cirka fire minutter tilbage byttede holdene så roller. Her gjorde Felix Claar det til 30-29 for Aalborg, og så havde gæsterne teten.

Ringsted fik hurtigt udlignet, og efter et brændt Aalborg-straffe var kampen igen i Ringsteds hænder. Men efter et brændt skudforsøg gjorde Sebastian Barthold det til 31-30 til Aalborg med cirka halvandet minut igen.

Ringsted fik udlignet igen, og så havde Aalborg bolden med cirka et halvt minut igen. Aalborg-træner Stefan Madsen tog en timeout for at sætte det sidste angreb op, og det endte med, at Lukas Sandell blev helten for gæsterne, da han med cirka 20 sekunder igen sendte bolden i mål til 32-31.