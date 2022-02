GOG slog drilske russere og sikrede avancement

Simon Pytlick og Emil Madsen lavede begge syv mål for GOG.

Fynboerne topper gruppe B med 11 point efter syv kampe og er med dagens sejr sikker på at gå videre til knockoutfasen.

Der resterer dog endnu tre runder, og på papiret får GOG en nemmere modstander i knockoutfasen, jo højere holdet ender i gruppen.

GOG fik en god start på opgøret og bragte sig foran 6-3, inden russerne med forholdsvis simple offensive midler og en stærk keeperpræstation af Dmitry Pavlenko slog tilbage og scorede seks gange uden modsvar.

Det fik især Simon Pytlick og Emil La Cour Andersen til at stramme sig an, og 6-9 blev vekslet til 10-9 i løbet af to minutter.