GOG har hentet dansk håndboldspiller hjem fra Frankrig

Håndboldklubben GOG får til sommer tilgang af Nicolai Nygaard Pedersen.

Den hårdtskydende back, der i dag spiller for franske Chartres, kommer til sommer til den fynske klub, som har udstyret ham med en treårig kontrakt.

Det oplyser GOG på sin hjemmeside.

- GOG er en klub, som man er stolt over at få lov at være i kontakt med, så det var faktisk en ret nem beslutning for mig, siger nyerhvervelsen.