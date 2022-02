Aalborgs håndboldherrer snuppede anden sejr på to døgn

Genoptagelsen af Herre Håndbold Ligaens sæson efter EM-pausen har været vellykket for Aalborg Håndbold.

Søndag eftermiddag snuppede holdet nemlig sin anden sejr i lige så mange forsøg efter EM. Det skete med en hjemmesejr på 37-32 over Mors-Thy, der hører til i bunden af rækken.

Så sent som fredag aften nedlagde nordjyderne også TTH Holstebro, og under to døgn senere blev der altså sat yderligere to point ind på kontoen til ligaens nummer to.