Team Esbjerg bankede Buducnost og sikrer CL-kvartfinale

Team Esbjerg sikrede sig lørdag adgang til de rigtig sjove kampe i Champions League.

Med en udebanesejr på 36-25 over Buducnost fra Montenegro nåede de vestjyske håndboldkvinder nemlig op på 21 point på førstepladsen i sin gruppe.

Det er nok til, at Esbjerg allerede inden sine sidste to kampe er sikker på at ende som én af de to bedste og dermed gå direkte videre til kvartfinalerne. Lørdagens sejr var Esbjergs 8. i træk i turneringen og den 10. ud af 12.