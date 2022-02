Polman vender tilbage til Team Esbjerg efter krisemøde

Det står ikke helt klart, hvad der præcis er sket, men nu er Team Esbjerg og Estavana Polman blevet enige om at lægge deres stridigheder bag sig.

Det skriver den vestjyske håndboldklub onsdag i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer efter et forløb, som lod til at begynde lørdag. Her mødte Esbjerg kroatiske Podravka Vegeta i Champions League. Polman var med i truppen, men kom ikke på banen og lod til at være utilfreds på sidelinjen.