Line Haugsted har skrevet kontrakt med ungarsk storklub

Tidligere på måneden afslørede Viborg HK, at Line Haugsted havde fundet nye udfordringer, og det står altså nu klart, at forsvarsspecialisten drager til Ungarn.

Fra den kommende sæson skal den danske landsholdsspiller i håndbold Line Haugsted tørne ud for storklubben Györ.

Hun har fået en toårig kontrakt, og klubpræsident Bartha Csaba har høje tanker om sin nye spiller.

- Line Haugsted er en af verdens bedste forsvarsspillere, siger Bartha Csaba, som afslører, at han under VM i december rakte ud til landsholdsspilleren, som var med til at hente bronzemedaljer til Danmark.

- Line gjorde et ekstremt godt indtryk under VM, hvor hun ikke kun spillede i forsvaret, men også i kontrafasen. Vi føler, at vi har fundet en spiller, der passer perfekt ind i holdets struktur, siger klubpræsidenten.