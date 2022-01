Holm udgik med vejrtrækningsbesvær: Det var mærkeligt

Det var med en uvant fornemmelse, at landsholdsspilleren Jacob Holm kortvarigt forlod bronzekampen mod Frankrig ved EM søndag aften.

Füchse Berlin-spilleren havde fået en god start og scoret fire mål, da han pludselig satte sig ud på den danske bænk.

- For at være ærlig ved jeg ikke, hvad der skete. Jeg kunne ikke få luften ned i maven, uanset hvor meget jeg prøvede. Det resulterede i, at jeg måtte ud og sidde i starten. Det er ikke noget, jeg har prøvet før, og jeg vil ikke sige, at jeg er i dårlig form. Så det var mærkeligt, siger han efter den danske sejr.