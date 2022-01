Sverige har indtaget den europæiske håndboldtrone

Med et mål på straffekast efter slutfløjt vandt Sverige søndag EM-finalen i herrehåndbold over Spanien.

Sverige er tilbage på den europæiske håndboldtrone. Søndag aften vandt svenskerne EM-finalen i Budapest med 27-26 over Spanien efter en scoring fra Niclas Ekberg på straffekast efter slutfløjt. Dermed er Sverige europamester for første gang siden 2002. Samtidig er Spaniens EM-dominans slut. Spanierne vandt EM i både 2018 og 2020, men stimen er nu brudt.

Opgøret var mildest talt tæt. Ingen af de to hold havde på noget tidspunkt en føring på mere end to mål. En spansk udskiftningsfejl midt i anden halvleg blev vigtigt for opgørets udfald. Spanierne havde været foran fra slutningen af første halvleg, men Sverige var kommet på omgangshøjde, da der pludselig var en spanier for meget på banen. Spanien fik en udvisning, og Sverige udnyttede overtallet til at bringe sig tilbage i føringen. Det betød, at spanierne kom under pres, og det slap de aldrig ud af.

Med tre sekunder igen fik Sverige straffekast, og Niclas Ekberg scorede stensikkert det afgørende mål for svenskerne, da hornet havde lydt. Svenskerne kom bedst i gang med opgøret, og tidligt var det tydeligt, at bagspiller Jim Gottfridsson gerne ville spille en hovedrolle - som så mange gange før. Med sit eminente blik for spillet fordelte han klogt bolden. Det nød især Oscar Bergendahl på stregen godt af. De to har et flot samspil, og stregspilleren gjorde det til 2-0, inden Spanien kom på tavlen. Derefter fulgtes de to mandskaber ad - med Sverige i front. Målmand Andreas Palicka scorede tre mål i semifinalen mod Frankrig, og efter 19 minutter bragte han Sverige på 8-6. Begge hold var omhyggelige i angrebsopbygningen. Det førte til lange angreb og ikke særlig mange afslutninger. Samtidig var målmændene godt kørende.

Til sidst i første halvleg kæmpede Spanien sig for alvor tilbage i opgøret. Ved pausefløjt stod den 13-12 i spansk favør. Spanierne fortsatte de fine takter efter pausen. Særligt Joan Cañellas påtog sig den kreative rolle i angrebet og gjorde livet svært for svenskerne. Længe var Sverige et halvt skridt efter, men det ændrede sig, da Spanien lavede en udskiftningsfejl knap midtvejs i anden halvleg. Svenskerne kom i overtal og udnyttede situationen til at generobre føringen. Daniel Pettersson scorede til 20-19, og så var Spanien under pres igen. Derefter tog svenskerne et fast greb om føringen, og verdens måske bedste venstrefløj Hampus Wanne scorede flere vigtige mål. Spanierne gav dog ikke op. Med få minutter tilbage kæmpede de sig tilbage på 26-26. Foran kom de dog aldrig. De havde imidlertid en gylden mulighed for at score i et angreb i sidste minut. Angrebet løb dog ud i sandet, og så scorede Niclas Ekberg det afgørende mål efter slutfløjt.

/ritzau/