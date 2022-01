Gidsels knæ skal undersøges: Han er meget nedtrykt

Efter at have brændt sit første og eneste forsøg i kampen faldt Gidsel til gulvet i et solouheld.

- Det er ikke de bedste meldinger, vi har fået. Jeg kan ikke sige så meget lige nu. Nu må vi vente og se, og så må Mathias få undersøgt knæet for at finde ud af, hvad der nøjagtigt er sket.

Situationen gør indtryk, beretter holdkammeraten Niklas Landin.

- Jeg er utrolig ærgerlig over, at det sluttede for ham. Nu var han godt nok glad for, at vi sluttede med tredjepladsen, så det ikke var helt forgæves.

- Men nu må vi vente at se, hvad skanningen siger. Men han var meget nedtrykt, så det var jeg utrolig ked af at se, siger målmanden.

Gidsel var heller ikke på banen, da danskerne efter opgøret blev hyldet for deres indsats.

Her blev det også fremhævet, at Gidsel havde tilspillet sig en plads på turneringens all-star-hold som højre back.

Gidsel fik sin slutrundedebut ved VM i Egypten sidste år og har dermed allerede vundet en medalje ved både VM, OL og EM.