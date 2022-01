Håndboldspillere får stor støtte efter ubehagelige beskeder

- Mange har nok læst om det og tænkt, at vi skulle have et klap på skulderen. Så det er vi rigtig glade for. Alt i alt har jeg fået en masse kærlighed fra Danmark, siger stregspilleren.

- Jeg synes, det var fint, vi slog et slag for, at det ikke skal være sådan på de sociale medier. Men det blev måske også blæst lidt op. Jeg var ikke selv en af dem, der modtog flest beskeder. Der var mange, der modtog, og der var nogle grimme beskeder imellem, siger René Antonsen.

Episoden har ikke gjort noget ved Aalborg-spillerens samlede oplevelse af slutrundedebuten.

Til gengæld har coronapandemien sat visse begrænsninger og fået ventetiden mellem kampe og træningspas til at føles længere end normalt.

- Det har da været nogle lange dage og en halvlang måned, men dermed ikke sagt, at jeg ikke har haft nogle gode oplevelser med det. Jeg har fået lov til at spille to landskampe til en EM-slutrunde, og det er jeg utrolig stolt over.