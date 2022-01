Svan efter sidste semifinale: Viser hvor svært EM er

- Men én ting er, hvad man ønsker sig. En anden er, hvad man får og arbejder sig til. I dag må vi ærligt sige, at vi ikke havde fortjent at vinde, siger han efter nederlaget.

- Lige i det øjeblik, hvor kampen sluttede, var jeg godt klar over, at jeg ikke fik en guldmedalje med hjem. Det havde jeg selvfølgelig ønsket mig. Det havde vi alle sammen.

- Vi vidste udmærket godt, hvilken udfordring vi stod over for, hvor benhård en turnering det er, og hvor dygtig man skal være for at komme hele vejen.

- Jeg har været med til at komme i finalen to gange, så det er en utrolig svær opgave, til trods for at vi har haft et hold, der var blandt medaljefavoritterne, hver gang vi har spillet europamesterskaberne, siger han.

Ud over EM-guldet i 2012 var han med til at vinde sølv i 2014.

Helt tomhændet behøver danskerne dog ikke at tage hjem. Søndag venter der en duel om bronze mod taberen af den anden semifinale mellem Frankrig og Sverige.

- For mit eget vedkommende kunne jeg utrolig godt tænke mig at komme hjem med en medalje. Det er i hvert fald hovedmålet for os lige nu. Jeg tror ikke, der er nogen, der er interesseret i at komme tomhændet hjem, siger han.