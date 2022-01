Jacobsen afviser skuffelse over EM-præstation som helhed

Det får dog ikke Nikolaj Jacobsen til at være skuffet over den samlede EM-præstation.

- Nu gælder det om at være skuffet i dag. Det skal vi være. Vi havde sat næsen op efter at spille finale. Det skal vi ikke, så nu må vi hjem og samle kræfter, få lidt humør på i morgen, så vi er klar til søndag, siger han.

- I dag er jeg selvfølgelig skuffet over, at vi ikke kunne løse tingene bedre. Men jeg synes, vi har spillet en rigtig fin turnering indtil nu.

Danmark har af bookmakere og eksperter været udråbt som favorit til at gå hele vejen og vinde guldet i Budapest.

Forventningspresset har dog ikke tynget holdet, mener landstræneren.

- Jeg synes, at resultaterne indtil semifinalen har været gode. Vi må også bare erkende, at vi mødte et hold, der spillede på et højt niveau.

- Hatten af for Spanien. Jeg synes specielt, at de spillede bedre, end vi gjorde, de sidste 40 minutter, lyder det fra Nikolaj Jacobsen.

En god dansk start, hvor Niklas Landin stort set reddede alt, skulle i landstrænerens øjne have kastet en større føring af sig end de fire mål, Danmark førte med.

- Vi stod godt defensivt, og Niklas havde mange redninger i starten. Der lavede vi tre-fire tekniske fejl, som vi normalt ikke gør. Der kunne vi måske have slået endnu større kapital af det.