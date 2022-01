Norge snupper femteplads og VM-billet i forlænget drama

Efter den store skuffelse over ikke at komme i semifinalen fik Norge fredag eftermiddag et lille plaster på såret, da holdet vandt kampen om femtepladsen ved EM i håndbold.

Efter forlænget spilletid vandt Sander Sagosen og holdkammeraterne med 34-33 efter et stort drama.

Sejren blev sikret på et mål i sidste sekund, og dommerne måtte se det igennem på video for at sikre sig, at målet blev scoret før tidens udløb.