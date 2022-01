Toft slutter sig til vanlige oversiddere i EM-semifinale

Det oplyser landsholdsassistent Henrik Kronborg halvanden time før kampstart.

Stemningen er god og spændt før den vigtigste kamp for danskerne under slutrunden hidtil, beretter han.

- Vi har glædet os rigtig meget og håbet, vi kunne komme så langt her. Vi har stor respekt for Spanien og synes, de har spillet rigtig godt.

- Det er et noget anderledes hold, end vi er vant til at spille imod. Der er kommet nogle nye, unge og hurtige spillere med, som vi ikke har stået over for. Vi har kigget på video selvfølgelig, men det er altid noget andet at stå over for dem.