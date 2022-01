Norsk håndboldstjerne efter kollaps: Vi gik kolde

Norge var tirsdag godt på vej mod semifinalen ved EM i herrehåndbold. Foran med fire mål med cirka fem minutter tilbage mod Sverige så Sander Sagosen og co. ud til at være i kontrol.

- Jeg er både ked af det og skuffet.

Ved pausefløjt var Norge foran 14-9. I anden halvlegs indledning begyndte Norge at misbruge store chancer, så Sverige halede en smule ind og var med 13 minutter igen bagud med én.

Sander Sagosen diskede derefter op med stærkt assistspil, og så voksede Norges forspring igen, men det varede ikke ved.

Med to et halvt minut igen scorede Sverige til 23-23, og da Sander Sagosen misbrugte en mulighed med et minut tilbage, kunne Sverige pludselig snuppe semifinalebilletten.