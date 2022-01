Sverige snød Norge for semifinalen med vild slutspurt

I en afgørende kamp om en plads i semifinalen ved EM i herrehåndbold var Norge var foran stort set hele vejen, men Sverige diskede op med et stort comeback og vandt 24-23.

Et drama udspillede sig tirsdag aften i Bratislava.

Det betyder, at hvis Danmark slår Frankrig eller spiller uafgjort onsdag, får Nikolaj Jacobsens tropper svensk modstand i semifinalen. Hvis Frankrig vinder opgøret, skal Danmark møde Spanien.

Sverige har været hårdt ramt af coronasmitte under slutrunden. Blandt andre stjernerne Felix Claar og Andreas Palicka er blevet testet positive.

Hos Sverige blev rigtig meget af ansvaret lagt på skuldrene af Jim Gottfridsson. Den slags kan den erfarne playmaker godt kapere, men holdkammeraterne lavede ganske enkelt for mange fejl.

Efter 20 minutter fik nordmændene også gang i deres topscorer Sebastian Barthold. Efter et veludført overtalsangreb scorede han til 7-5.

Det blev hurtigt tydeligt, at Norge ville tage teten i første halvleg af tirsdagens opgør. Godt nok havde svenskerne kortvarigt en føring i begyndelsen af kampen, men Norge satte sig på begivenhederne.

I anden halvlegs indledning begyndte Norge at misbruge store chancer, så Sverige halede en smule ind og var med 13 minutter igen bagud med én.

Sander Sagosen diskede derefter op med stærkt assistspil, og så voksede Norges forspring igen, men det varede ikke ved.

Med to et halvt minut igen scorede Sverige til 23-23, og da Sander Sagosen misbrugte en mulighed med et minut tilbage, kunne Sverige pludselig snuppe semifinalebilletten.

Svenskerne fremprovokerede et straffekast, og med 13 sekunder igen scorede Valter Chrintz. Norge kunne ikke svare igen, og så brød svenskerne ud i jubel.