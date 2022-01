Spanien har booket billet til EM-semifinalen i håndbold

Spanien skulle bare bruge et point, men fik to og kan nu blive Danmarks modstander i EM-semifinalen.

Tirsdag løb spanierne med en sejr på 28-27 over Polen og indløste på den måde billet videre fra mellemrunden.

Det betød, at Polen kom på 8-8, og derfra var første halvleg meget lige. Spanien gik til pause med en føring på 14-13.

Spanien var foran nærmest hele kampen. Polen var flere gange tæt på at indhente spanierne, men når det begyndte at brænde på, hævede Spanien niveauet.

Polen havde flere muligheder for at udligne til 28-28 - faktisk med to helt åbne chancer i sidste minut.

I det spanske mål viste Rodrigo Corrales dog storform, og han pillede begge forsøg på akrobatisk vis.

Spanien vandt med smallest mulig margin og skal nu spille EM-semifinale.