Frankrig tog pligtsejr og har kurs mod semifinalen

Frankrig er på andenpladsen i Danmarks gruppe i mellemrunden - efter Danmark, som er på førstepladsen.

Franskmændene har seks point. Det er to færre end Danmark og to flere end Island, der på tredjepladsen fortsat har mulighed for at tage billetten til semifinalen.

Det kræver dog, at islændingene slår Montenegro i den sidste kamp i mellemrunden, mens Danmark slår Frankrig.

Første halvleg af mandagens opgør var på mange måder dramatisk.

Først fik Montenegro et rødt kort, og inden der var gået 18 minutter, fik Frankrig også en mand vist ud.