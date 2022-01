Sverige begravede Tysklands medaljedrøm ved EM

Tysklands sidste håb om at blande sig i medaljestriden blev begravet med et 21-25-nederlag til svenskerne i Bratislava søndag aften. Tidligere på dagen udspillede Rusland også sin rolle i turneringen.

Der venter et trekantsdrama mellem Spanien, Sverige og Norge om de to billetter til semifinalen i mellemrundegruppe II ved håndbold-EM.

Sverige var ikke bagud en eneste gang i opgøret, men måtte alligevel slide for sejren og de to point.

De blå-gule nåede op på et forspring på fem mål, inden Tyskland fik pyntet med kampens sidste scoring.

Sverige afslutter mellemrunden på tirsdag med en skandinavisk gyser mod Norge. Nordmændene mødte søndag Spanien. Her kunne spanierne med et enkelt point sikre sig den ene semifinaleplads i gruppen.

Men i stedet er det nu helt åbent i striden om de to topplaceringer, der giver avancement. Norge vandt nemlig 27-23, så både nordmændene samt Spanien og Sverige har seks point inden de sidste kampe.

Her står Spanien over for Polen, som har udspillet sin chance for at gå videre.