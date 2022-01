Norge knuste Tyskland og holder semifinalehåb i live

Norge tog med sejren et stort skridt henimod målet om at komme i semifinalerne.

Alligevel viste Norge sig for stor en opgave for tyskerne, som tabte 23-28 i mellemrundens gruppe 2.

Med sejren har nordmændene nu fire point og kan selv afgøre sin videre skæbne, mens Tyskland er noteret for to point og får svært ved at nå semifinalerne. Kun de to bedste kommer i semifinalerne.

Tidligere fredag blev der spillet yderligere to kampe i mellemrundens gruppe 2.

Sverige vandt med hele 28-18 over Polen, som dermed er uden chance for at nå semifinalen.

Polen er det første hold fra de to mellemrundegrupper, der har udspillet sin rolle om medaljekampene.

Sverige er til gengæld oppe på fire point. Det ligner dermed, at svenskerne skal slås med Norge og Spanien om de to billetter til semifinalerne.

Spanien vandt i fredagens tidlige kampe så knebent som 26-25 over Rusland, der havde mulighed for at udligne på et straffekast helt til slut.

Spanien topper gruppen med fire point, mens Rusland er noteret for to point.