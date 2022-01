Gidsel er positivt overrasket over kroppens reaktion

- Jeg er faktisk lidt overrasket over, hvor godt det gik i forhold til ribbenene. Jeg var lidt nervøs for alle slagene, hvis Island havde tænkt sig at gå lidt ekstra til mig.

- Jeg er øm, og det vil jeg være i morgen, overmorgen og resten af turneringen, men jeg er alligevel positivt overrasket, i forhold til hvordan jeg havde frygtet, at kroppen ville reagere, siger han.

Gidsel sad over i mandagens gruppekamp mod Nordmakedonien, efter at han to dage forinden havde fået et slag i maveregionen mod Slovenien.

Dagen efter Slovenien-kampen havde den 22-årige højre back store smerter, men dag for dag er det blevet bedre, og torsdag var han i fuld vigør.

Han kastede sig rundt, tilspillede sig straffekast, blev topscorer med ni mål, og efterfølgende blev han også kåret som kampens bedste spiller.