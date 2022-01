Milliongevinst for en sjette plads i Abu Dhabi

Corona-pandemien har betydet mange aflysninger af golfturneringer i de seneste sæsoner, men nu ruller turneringskalenderen igen for fuld styrke, og der er masser af danske spillere at holde øje med.

»Det er fantastisk, at jeg bliver ved at skyde under par, når betingelserne er lidt svære. Det er fedt, jeg nyder det,« sagde Jeff Winther efter runden.

I denne uge rejser spillerne videre til turneringen Dubai Desert Classic, og der er igen masser af danske spillere i feltet.

Tvillingerne Rasmus og Nicolai Højgaard er blot to af de spillere, som kan blande sig i toppen.

Thorbjørn Olesen er klar til at genoptage karrieren for fuld damp, efter at han blev frikendt i den langstrakte retssag omkring ballade på et fly fra USA til England.