Verdens bedste håndboldspillere havde fået nok. De ville ikke længere finde sig i det hårde og stramme program med for mange kampe og for lidt tid til restitution. Grænsen var nået for den både fysiske og psykiske belastning.

Derfor skrev Mikkel Hansen, Niklas Landin, Nikola Karabatic, Sander Sagosen, Uwe Gensheimer og en lang række øvrige mandlige og kvindelige harpiksstjerner fra hele verden et brev til håndboldens mest magtfulde mænd i Det Inter