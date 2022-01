Montenegro går i danske fodspor efter nervekrig ved EM

Mens Montenegro kunne nøjes med uafgjort, var slovenerne pisket til at vinde. Og længe så favoritterne ud til at have kontrol over begivenhederne.

Urh Kastelic storspillede i målet, og flere gange i anden halvleg førte Slovenien med fire overskydende mål.

Men helt overbevisende var det aldrig. Der blev sjusket med afslutningerne, og det var, som om nerverne fik overtaget i slutfasen.

Det var nærmest symbolsk, at slovenerne misbrugte to straffekast inden for de sidste tre minutter.

Kort efter kunne de montenegrinske spillere slippe jublen løs. Torsdag indleder holdet mellemrunden med nul point på kontoen.