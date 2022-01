Tre glimt fra kampen: De greb ud efter hans trøje – men det var Antonsen, der greb chancen

Uden for banen er Niclas Kirkeløkke en relativt genert og rolig fyr, der ikke ønsker at gøre opmærksom på sig selv. Det er noget anderledes på banen.

Højrebacken udnyttede til fulde, at førstevalget Mathias Gidsel fik et hvil og plejede sine småskavanker. Hele otte gange i det første kvarter skød Kirkeløkke på mål. Han misbrugte de tre første, men det slog ham ikke ud, og han understregede således både gåpåmod og skudkraft.

I alt blev det til ni scoringer fra Kirkeløkkes venstrearm. Han blev også kåret til kampens spiller.

»Jeg skulle ind at vise noget i dag, og jeg synes også, at de stod rimelig fladt på mig, så jeg synes egentlig, at jeg skulle skyde hver gang. Så var det lidt uheldigt, at de første tre skud ikke gik ind, men jeg fik gjort det rigtige, og så gik boldene i mål efter det,« sagde han efter kampen.