Niclas Kirkeløkke blev topscorer for Danmark, der sejrede for tredje gang i træk. Den betydningsløse sidste EM-gruppekamp mod Nordmakedonien blev vundet med 10 mål.

DEBRECEN Tre sejre i træk og spilletid til et par nye ansigter. Ja, bortset fra en forfærdelig start fik landstræner Nikolaj Jacobsen stort set, hvad han ønskede sig i mandagens sidste og betydningsløse gruppekamp ved EM. Danmark tog endnu en storsejr, nøglespillerne blev sparet, breddespillerne fik værdifuld spilletid og to spillere fik slutrundedebut. Men det betød selvfølgelig ikke, at landstræneren gik rundt med armene over hovedet i barnlig begejstring i hele opgøret mod Nordmakedonien. Naturligvis ikke.

Hverken Danmark eller Nordmakedonien havde noget at spille for, og det havde selvsagt betydning for kampens æstetik, intensitet og nerve, om end koncentrationen sjældent fejlede noget. Langt fra alt var fremragende, men Danmark vandt 31-21, og nu venter der holdet to hviledage i træk.

Kampen Danmark-Nordmakedonien 31-21 (15-11) Topscorer for Danmark: Niclas Kirkeløkke 9 Stilling undervejs: 0-4, 4-4, 8-7, 13-9, 15-11, 19-14, 23-16, 28-17

Den første hviledag skal bruges på at skifte base og by. Tirsdag forlader håndboldherrerne Debrecen for at køre de knap 230 km til hovedstaden Budapest. Her skal Danmarks mellemrundepulje afvikles i den splinternye MVM Dome – Europas største håndboldarena – med plads til over 20.000 tilskuere.

Mellemrunden består af fire kampe, der spilles hver anden dag. Først tirsdag aften bliver det afklaret, hvem Danmark skal møde i den første mellemrundekamp på torsdag, men det bliver med garanti enten Island, Holland eller værtsnationen Ungarn. Sikkert er det også, at Danmark skal møde to af de tre førnævnte nationer, ligesom også Frankrig og Kroatien venter over weekenden. Den tid, den glæde. Nu skal håndboldherrerne først og fremmest restituere efter en af de mindre ophidsende kampe ved dette EM. Nok skabte de makedonske fans en fantastisk stemning med fællessang af lungernes kraft, og de havde især en fest, når den makedonske målmand Nikola Mitrevski reddede de danske afslutninger. Det var han dygtig til – særligt i indledningen. Flere åbne chancer blev brændt, og da den danske defensiv samtidig baksede med at ramme niveauet, bragte Nordmakedonien sig foran 4-0. Først i det ottende minut fik Danmark åbnet målkontoen.

Forklaringen hed givetvis tilvænning. Nikolaj Jacobsen havde skiftet ud på samtlige pladser i startopstillingen. Det var ventet, ligesom det også var ventet, at flere af holdets største profiler slet ikke skulle i kamp. Niklas Landin, Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup og den småskadede Mathias Gidsel var derfor ikke omklædt, men tog i stedet plads på de blå stolesæder på endetribunen, hvorfra de bl.a. kunne se nogle af holdets mindre vigtige spillere i aktion. En af dem er Niclas Kirkeløkke, og han var ikke ked af at skyde på mål. Oftest gik det godt, og via bl.a. Kirkeløkkes hammer og Jacob Holms små sejre i det direkte duelspil fik Danmark hurtigt greb om kampen.

Kevin Møller markerede sig også med en håndfuld redninger i målet, og havde den danske effektivitet været en anelse højere i angrebsspillet, ville pauseføringen også have været større end fire mål. I anden halvleg fik slutrundedebutanten Aaron Mensing sine første minutter, og han viste straks, hvorfor han blev udtaget til EM foran en perlerække af øvrige danske venstrebacker med topklasse. Mensing bankede simpelthen bolden i mål fra distancen og blev straks lykønsket af sine holdkammerater. Det samme blev stregspilleren René Antonsen, da han i første halvleg også fik sin slutrundedebut, men størst var glæden på det danske hold, da Jannick Green, den uheldige og tidligere coronaramte Jannick Green, i sin første aktion i målet reddede et straffekast. Den 33-årige målmand er først lige kommet tilbage på holdet efter stort set at have været i selvisolation siden årets begyndelse. Godt hjulpet på vej af de syngende fans forsøgte Nordmakedonien sig med et comeback, men spændende blev det aldrig, og derfor er Danmark klar til mellemrunden på bedst mulig vis.