Det handler om at vinde, selvfølgelig, men det vigtigste er at spare kræfter, så stjernerne er klar til at præstere i de afgørende kampe senere i EM-slutrunden.

Sådan synes Nikolaj Jacobsens indstilling til mandagens betydningsløse kamp at være. Danmark er videre, og Nordmakedonien er ude før den tredje og sidste gruppekamp. Derfor vil landstræneren give en fridag til flere profiler.