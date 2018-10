GOG kræver omkamp mod KIF efter omdiskuteret kendelse

Kampen mellem KIF Kolding og GOG i herrernes håndboldliga bør spilles om. Det mener fynboerne efter en række kontroversielle kendelser i slutningen af lørdagens møde mellem de to klubber.

- Vi er nået frem til, at vi gerne vil køre en protestsag, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen til DR Fyn.

Fynboerne er vrede over en episode i slutningen af kampen. Her var GOG-træner Nicolej Krickau på vej til at tage en timeout, da han kunne se GOG-spiller Niclas Kirkeløkke score.

Derfor undlod træneren at lægge time out-kortet, men gik tilbage til sin plads. Det takserede dommerne til en udvisning af Krickau samt annullering af målet.

- For det første mener vi ikke, at målet skal underkendes, fordi hændelsen sker, efter målet var scoret. Det er tydeligt at se på videooptagelserne.

- Derudover mener vi, at udvisningen af vores træner er forkert, for idet vi scorer, skal han gå tilbage fra det tekniske felt og kan ikke tage time out, siger Kasper Jørgensen.

Kampen endte 23-23, og derfor mener GOG, at hændelsen var kampafgørende, og at der skal en ny kamp til.

- Vi håber på og appellerer til, at vi får en ny kamp. Vi synes, at vi har en god sag, siger Kasper Jørgensen.

Ifølge chef for turnering og it i DHF, Frank Smith, tager det typisk mellem halvanden og to uger at afgøre protestsager, som den GOG har indgivet.

I forbindelse med protesten vil modstanderen, dommerne og observatøren under kampen blive hørt. Derefter træffer Disciplinærinstansen sin afgørelse.