Landstræner ærgrer sig over topscorers VM-farvel

Når det danske håndboldlandshold samles i næste uge som optakt til VM-udtagelsen, bliver det uden Lasse Møller.

Den 22-årige venstreback har ellers være flyvende i den danske håndboldliga, hvor han med 64 mål i sæsonens første syv kampe har indtaget en førsteplads på topscorerlisten og samtidig været kraftigt medvirkende til GOG’s gode start på sæsonen.

Men mandag oplyste klubben i en pressemeddelelse, at dens store profil vil være ude resten af året med en ledbåndsskade, og det ærgrer den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen.

»Det er først og fremmest rigtig ærgerligt for Lasse selv og for GOG, som har fået en rigtig flot sæsonstart. Og så er det jo også rigtig ærgerligt for landsholdet, at en af ligaens helt store profiler er ude i så lang tid, at han formentlig ikke kommer i betragtning til VM,« siger landstræneren til TV 2.

GOG-topscorer melder afbud til EM-kvalifikationskampe

Lasse Møller var egentlig allerede udtaget til landsholdssamlingen, som er en af de sidste, inden Nikolaj Jacobsen sætter navnene på den endelige VM-trup.

Selv om det kan være svært at vurdere, hvilken rolle Lasse Møller ville have fået på landsholdet, indrømmer landstræneren dog, at den brandvarme venstreback var i spil til VM i januar næste år.

Slutrunden skal afvikles i et samarbejde med Danmark og Tyskland, og det betyder, at nogle af kampene kommer til at være på dansk jord.

Men Lasse Møller skal de danske tilskuere altså kigge langt efter.

GOG måtte for første gang undvære det unge stjerneskud, da holdet fredag mødte Århus Håndbold i håndboldligaen.

Trods det offensive bet vandt fynboerne alligevel 32-24 og ligger nu øverst i tabellen.

Næste opgave bliver mod KIF Kolding den 20. oktober.