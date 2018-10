Mors-Thy fortsætter stimen af nederlag i ligaen

En ny motorløbsserie kun for kvinder får opbakning fra bl.a. Kevin Magnussen og en ekspert. Kvinder kan sagtens gøre sig gældende i Formel 1, lyder det.

Pierre-Emile Højbjerg er tilbage på det danske landshold efter to års fravær. Ydmyg, fokuseret og mere erfaren.

Græd for åben skærm og blev siden fravalgt:

IOC har besluttet, at 10 flygtninge kan stille op ved OL i 2020 i Tokyo under det olympiske flag.

Både politikere og statsrevisorer efterlyser et opgør med den måde, som satspuljen i dag er skruet sammen på. Finans

Det er ikke sjældent, at unge rammes af en kronisk sygdom, men det bliver sjældent italesat. Det skal kampagnen #SygtUng ændre på.

Niko Grünfeld og Alternativet og deres møblementer er et skræmmende eksempel på tidens kulturløse magthavere.

På forsøgsbasis vil regeringen og DF lade selvkørende robotter levere medicin, dagligvarer og pizzaer direkte til vores dør. Prisen for at få bragt varerne ud afgør, om det bliver en succes, vurderer en fremtidsforsker.

Ifølge arrangører gik 150.000 borgere på gaden i Berlin for at demonstrere mod racisme og diskrimination.

Bjerringbro-Silkeborg hentede en storsejr ude over Besiktas og fører stadig sin gruppe i Champions League.

Der er to vægtklasser i Champions League-gruppespillet, og både Skjern og Bjerringbro-Silkeborg (BSV) har stiftet bekendtskab med niveauforskellen.

To scoringer i løbet af det sidste minut af gæsterne punkterede dog den drøm hos hjemmepublikummet.

Lasse Pedersen sørgede for 11-17 til Mors-Thy, inden det også blev 13-18, og Stefan Nielsen reducerede til 14-18 med et kvarter igen.

Efter næsten ti minutter kom hjemmeholdets første scoring i anden halvleg, da Mads Kjeldgaard Andersen udnyttede et kontraangreb og reducerede.

Begge hold blev ramt, og efter næsten et kvarter var det først Nicolaj Spanggaard fra hjemmeholdet, der blev sendt i bad før tid, mens Casper Christensen fra Lemvig et minut senere så rødt.

Lokalopgøret var en intens affære i de første 30 minutter, som bød på to direkte røde kort.

Her jagtede Mors-Thy sæsonens første point uden held, da Lemvig slap gashåndtaget en anelse og nøjedes med en 27-24-sejr efter en slutfase, hvor hjemmeholdet havde spillet sig ind i opgøret igen.

Det er status for Mors-Thy Håndbold i Herre Håndbold Ligaen efter lokalopgøret hjemme mod Lemvig-Thyborøn Håndbold.

Hastighedsopgraderingen af Grenaabanen er forsinket, fordi ingen kan eller vil løse opgaven med at nedlægge og opgradere de usikrede overkørsler.

Det hedder FGF-21 og bliver frigivet efter indtagelse af alkohol og sukker. Det fortæller os, at vi skal holde inde.

Hackere fik adgang til data hos 29 millioner brugere ved et angreb sidst i september, oplyser Facebook.

Nogle vvs-ting må man selv rode med, mens det andre gange er lovpligtigt at få en fagmand ind over.

Jeep Wrangler har stort set ikke ændret sig siden slutningen af 1980’erne, men næste år kommer klassikeren i en ny udgave. Essen er stadig den gamle Jeep tilsat mere komfort og et design med glimt i øjet.

