Favoritterne fra Odense tromlede sig på førstepladsen

Odense Håndbold fortsætter succesen i sæsonindledningen i HTH Ligaen.

Torsdag gik det ud over Silkeborg-Voel, da Jan Pytlicks tropper var storfavoritter og også vandt opgøret hjemme 36-20.

Med storsejren nåede Odense op på otte sejre i lige så mange opgør i denne sæson, og de 16 point rækker til førstepladsen i ligaen foran Nykøbing Falster Håndboldklub, der har et point færre.

Anderledes hård har sæsonen været indtil videre for Silkeborg-Voel, der led sit fjerde nederlag i træk og har syv point på ottendepladsen.

Gæsterne kom ellers foran 1-0 i opgøret, men derfra kørte Odense afsted.

Efter ti minutter lød føringen på 6-3, og efter et kvarter var Odense foran 9-5.

Silkeborg-Voel var dog fortsat med i opgøret i anden halvleg efter at være bagud 11-14 i pausen.

Det blev både 12-14 og 13-15, inden Odense begyndte at stikke af i anden halvleg.

Efter 40 minutter øgede Freja Cohrt til 21-14 for Odense efter et kontraangreb, og fløjspilleren sørgede også for de næste par mål, da hun øgede til både 22-14 og 23-14.

Ingild Kristiansen stod for scoringen til 25-14 efter et kvarter af anden halvleg, og da var det for længst forbi for gæsterne.

Nadia Offendal blev topscorer for Odense med seks mål.