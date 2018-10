Hollandsk stjerne holder Team Esbjerg på vindersporet

Team Esbjerg fortsætter den gode stime i kvindernes bedste håndboldrække, HTH Ligaen.

Mandag aften blev det til den sjette ligasejr på stribe, da holdet på udebane vandt med 28-26 over Silkeborg-Voel.

Dermed har alle hold i rækken spillet syv kampe. Esbjerg har 12 point på tredjepladsen, mens Silkeborg-Voel ligger nummer otte med syv point efter tre nederlag i træk.

Silkeborg udfordrede ellers Esbjerg i hele opgøret, men den hollandske stjernespiller Estavana Polman gjorde forskellen i slutfasen med talrige mål. I alt scorede hun 11 gange.

Esbjerg var ellers en sløv starter. Før der var fået otte minutter skabte Silkeborg sin første firemålsføring ved 5-1 og siden 6-2, og vestjyderne kom til at halse efter i hele første halvleg.

Hjemmeholdets føring lød dog blot på 13-12 ved pausen, og det skulle ikke tage Esbjerg længe at vende billedet i anden halvleg. 15-12 blev til 15-16, og derfra var Esbjerg for det meste et lille skridt foran.

Silkeborg bragte sig dog foran 20-19, men Esbjerg svarede igen med fire scoringer på stribe.

Særligt Estavana Polman trådte i karakter i den periode med tre mål på godt halvandet minut. Dermed ændrede hun 20-20 til 23-20.

Silkeborg reducerede til 22-23, men så scorede Polman bare to gange i det 56. minut til stillingen 25-22.

Hjemmeholdet kæmpede til det sidste og kom på 26-27 med 43 sekunder tilbage, men Kristina Liscevic lukkede kort efter kampen endeligt i den anden ende.