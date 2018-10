Ejendomssalg giver millionregn i Odense Håndbold

Odense Håndbold satser på at blive en topklub både i Danmark og internationalt, hvilket markante spillerindkøb de seneste par år har understøttet.

Indeværende sæson er blevet indledt med syv ligasejre ud af syv mulige, og mandag var der også gode nyheder på den økonomiske front for sidste sæsons DM-sølvvindere.

Aktionærgruppen bag klubben har sideløbende arbejdet med et stort boligprojekt med firmaet HC Odense Ejendomme A/S, som skulle generere penge til håndboldklubben de kommende mange år.

Et lukrativt bud fra en udenlandsk kapitalfond har dog fået selskabet til at sælge med det samme, og det betyder, at klubkassen i den fynske klub får tilført 25 millioner kroner.

Salgsprisen for ejendommen lyder på 182,5 millioner kroner.

- Det betyder, at kapitalgrundlaget i håndboldselskabet bliver styrket med cirka 25 millioner kroner udgørende overskuddet efter skat, som kan komme det samlede håndboldprojekt til gode, siger Carsten Skov, direktør i ejendomsselskabet, i en pressemeddelelse.

25 millioner kroner er mange penge i en dansk håndboldklubs økonomi, men trods det massive boost af klubkassen er der ikke udsigt til hurtige investeringer i eksempelvis spillertruppen.

Pengene skal bruges til driften de næste mange år.

- Det kræver et godt fundament, både økonomisk og ledelses- og medarbejdermæssigt, at indfri klubbens ambitioner om at være i toppen af dansk og europæisk håndbold.

- Med salget er fundamentet i Odense Håndbold styrket, og på den baggrund glæder vi os til fremtiden, siger bestyrelsesformanden i Odense Håndbold, Jørn Bonnesen.