Nikolaj Markussen får comeback på landsholdet

Spørgsmålene svæver om Danmarks to nøglemodstandere, Spanien og Ungarn.

Der er mange ubekendte i gruppe C, hvor et tysk landshold i forandring må påtage sig favoritrollen.

Gruppe C:

Mikkel Hansen skal have færre defensive pligter på landsholdet, så hans knæ kan blive skånet.

24-årige Johan Meklenborg skifter til TTH Holstebro på en treårig kontrakt. Aftalen træder i kraft om et år.

Hans Henrik Hattesen nåede 134 landskampe for Danmark og var en af profilerne på det legendariske landshold i bolsjestribede dragter.

Til at vogte målet, har Nikolaj Jacobsen udtaget Niklas Landin, Jannick Green og Kevin Møller.

De to EM-kvalifikationskampe er sidste gang, at landsholdet er samlet, inden VM-truppen skal udtages senere på året.

Blandt de 19 er Nikolaj Markussen, der for første gang i 17 måneder er tilbage i de rød-hvide landsholdsfarver.

Den danske landstræner i herrehåndbold, Nikolaj Jacobsen, har mandag udtaget de 19 spillere, der skal med, når Danmark senere på måneden møder Ukraine og Færøerne i to EM-kvalifikationskampe.

