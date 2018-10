Thomas Mogensen: Vi vil byde Paris op til dans

Skjern-profilen Thomas Mogensen var søndag med til at spille uafgjort hjemme mod Zagreb i Champions League.

Og på næste søndag venter endnu hårdere modstand i turneringen, når Paris Saint-Germain kommer på besøg i Boxen i Herning.

Det er en kamp, Thomas Mogensen glæder sig til.

- Skjern har lejet Boxen og forventer, at der kommer rigtig mange mennesker i hallen.

- Jeg vil nærmest gå så langt som at sige, at det er det på papiret bedste hold i hele verden inden for mandehåndbold, der kommer til Danmark.

- Det bliver forhåbentlig en stor håndboldfest, hvor Skjern kan byde Paris op til dans, siger Mogensen.

Bagspilleren var tilfreds nok med det ene point i søndagens 31-31-kamp mod Zagreb, som havde det sidste angreb med godt et halvt minut tilbage.

- Når vi ser det over hele kampen, så er uafgjort fair nok. Kampen bølgede frem og tilbage, og de havde den sidste bold til at vinde. Alt i alt skal vi måske være glade for det ene point.

- Vi havde da håbet, at tingene kunne flaske sig sådan, at vi kunne vinde. Men det var desværre ikke tilfældet. Vi fik ikke lukket ned for deres syv mod seks-spil, siger Mogensen.

Skjern havde en føring på to mål to gange i kampen, men Zagreb var også foran med tre, så det var en meget lige affære.

- Det var en fed håndboldkamp med godt spil, fin fight og tempo. Vi kan være det hele bekendt, og et point kan vise sig at være guld værd i kampen for at gå videre, siger Mogensen.

Skjern er placeret på tredjepladsen med fem point efter fire kampe i gruppe B. Paris Saint-Germain topper gruppen med otte point.