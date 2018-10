Viborg og Herning-Ikast delte i tæt drama

Det var to klubber i problemer på hver sin måde, som lørdag tørnede sammen i kvindernes bedste håndboldrække.

Rygter om en opsigelse fra træner Kristian Kristensen gav Herning-Ikast Håndbold en skidt optakt til udekampen mod kriseramte Viborg HK, og efter en dramatisk afslutning delte klubberne i porten med 20-20.

Viborg førte 20-19 og havde bolden med under et minut igen, men bolden blev smidt væk, og så udlignede gæsterne kort før tid.

Dermed er Herning-Ikast på ni point efter syv kampe, mens Viborg fortsæt hænger fast i den kedelige ende af tabellen på trods af det ene point lørdag og sejr over mestrene fra København Håndbold i seneste runde.

De fem nederlag i træk i starten af sæsonen har givet holdet en lidt længere vej til slutspilspladserne.

I en rodet indledning kom gæsterne bedst fra start, og på mindre end tre minutter var Herning-Ikast i front med 3-0.

Viborg kom bedre med og fik udlignet til 3-3, og angrebsspillet begyndte for alvor at smuldre for de midtjyske gæster.

I resten af halvlegen lykkedes det kun gæsterne at passere en velspillende Rikke Poulsen i Viborg-målet fire gange, så selv om Viborg ikke imponerede, kunne hjemmeholdet alligevel gå til pause foran 9-7.

Hurtigt efter pausen fik kvinderne fra Herning-Ikast kontakt igen på måltavlen, og så endte det med at blive en tæt affære hele vejen til slutningen.

Spillet blev også noget bedre i de sidste 30 minutter, så tilskuerne fik lidt mere for pengene.

Viborg havde chancen for at afgøre kampen i sidste minut, men en teknisk fejl gav gæsterne muligheden for at udligne. Den blev grebet.

En sidste afslutning fra Viborg førte ikke til noget, og så måtte holdene tage et point hver.

I lørdagens anden kamp tog Skanderborg hjemme en smal sejr på 25-24 over Randers.