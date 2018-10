Nykøbing Falster vinder pligtsejr over pointløse Ajax

Håndboldkvinderne fra Ajax København havde seks nederlag på stribe med til Nykøbing Falster Håndboldklub fredag.

Her var der ikke fremgang at spore for gæsterne mod det ubesejrede tophold, da københavnerne led sæsonens syvende nederlag i lige så mange kampe i HTH Ligaen.

Nykøbing Falster vandt en sikker pligtsejr på 30-23, og dermed nåede klubben op på 14 point efter at have gjort rent bord i sæsonens første syv kampe ligesom Odense Håndbold, da også har 14 point.

Hjemmeholdet var foran 14-10 ved pausen efter en første halvleg, hvor gæsterne ikke var foran på noget tidspunkt.

Nykøbing Falster kom bedst i gang, men Ajax formåede at udligne til 5-5 efter 11 minutter ved Anne Tolstrup Petersen.

Bagud 7-8 holdt gæsterne også fat i opgøret, men mod slutningen af halvlegen tog Nykøbing Falster lidt fra igen.

Fem minutter efter pausen øgede Dione Housheer til 18-13 til hjemmeholdet, og det blev også 21-13, og så lignede det, at opgøret var lukket.

Sofie Amalie Olsen øgede til 29-19 med ti minutter igen, og derfra handlede det blot om sejrens størrelse.

Ajax ligger næstsidst på grund af en bedre målscore end pointløse EH Aalborg.