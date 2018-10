Danske mestre debuterede med choksejr

Claus Mogensen kan med god samvittighed tage en slapper i sofaen resten af weekenden.

Den københavnske cheftræner var særdeles aktiv på sidelinjen i de danske mestres første Champions League-kamp nogensinde. Han var presset, svedte og måtte lede efter løsningerne.

Men stik mod alle forventinger tippede premieren over til hovedstadsklubben, som slog verdensstjernerne fra Brest med 32-28.

København-Brest 32-28 (16-18) Champions League: Topscorer for København: Jenny Alm, 7 Topscorer for Brest: Ana Gros, 9 Stilling undervejs: 2-0, 7-3, 8-8, 11-11, 11-16, 15-18, 21-20, 24-24, 28-25

Mestrenes debut i Champions League var dog ikke hjemlig. Et krav fra Det Europæiske Håndbold Forbund (EHF) om bl.a. et minimumsantal af siddepladser har tvunget København Håndbold til at forlade de trygge rammer på Frederiksberg og i stedet flytte hjemmebanen 11 km mod vest til Brøndby Hallen under hele Champions League-sæsonen. Det bliver formentlig en underskudsforretning, men til gengæld kan man i hovedstadsklubben glæde sig over overskud på banen.

Københavnerne fik en drømmeåbning på opgøret. I langtidsskadede Mia Rejs fravær tog Jenny Alm over som frontfigur, og med svenskeren som skytte bragede København sig foran med fire mål. Holdet spillede med stor selvtillid og højt tempo, mens angrebene blev afviklet med kløgt.

Den flotte danske indledning tvang Brest til at forlange timeout. Det viste sig at være en god idé. Holdmødet på halgulvet forandrede kampbilledet og sendte de franske favoritter i front – helt som forventet for ”fansene fra verdens ende”, som Brest-tilhængerne kalder sig selv.

De franske fans har været meget igennem i de seneste år. Klubben vandt det franske mesterskab i 2012 og gik derefter konkurs. Alle spillere – undtagen Maud Eva Copy – forlod den tvangsnedrykkede klub, som i fjor vendte tilbage til toppen med debutdeltagelsen i Champions League.

Det gik dog mindre godt. Holdet tabte samtlige kampe, men den sportslige ledelse i klubben fra den vestlige havneby har i den grad gjort, hvad den kunne, for at tage revanche i år. Den svenske Champions League-vinder Isabelle Gullden er hentet til klubben sammen med bl.a. slovenske Ana Gros, der er en af Europas bedste venstrehåndsspillere. De to nye stjernespillere udgør sammen med anfører Allison Pineau en forrygende trio i bagkæden.

Det fik København at opleve lørdag eftermiddag. De tre superkvinder udspillede københavnernes forsvar, som virkede underligt passivt og efterlod Johanna Bundsen chanceløs i målet i flere omgange. Specielt Ana Gros var suveræn. Som en hvirvelvind gjorde hun københavnerne rundtossede med otte mål på otte forsøg før pausen. Enhver dansk fejl i det etablerede angrebsspil blev straffet af gæsterne, der var knivskarpe i kontrafasens anden bølge. Returløbet var til tider ikkeeksisternede.

Københavns cheftræner Claus Mogensen, der var nødsaget til at bruge to af sine tre timeout-kort i første halvleg, efterlyste redninger i målet og ikke mindst modet til at angribe direkte mod det franske forsvar. Ofte var det københavnske angrebsspil for afventende og sløset. Ja, i alle offensive facetter så Anne Cecilie De La Cour og co. ud til at være udfordret.

Og mens man troede, at København Håndbold havde fundet sit leje i international klubhåndbold, viste Claus Mogensens kvinder hvorfor, at de snuppede det danske mesterskab i fjor. Den indskiftede målmand Emily Sando viste klassen med flere store redninger, i takt med at scoringsprocenterne steg.

Den store franske føring blev indhentet, og midtvejs i anden halvleg bragte københavnerne sig foran. Et overraskende comeback, der fik København-ledelsen til at kaste armene i vejret i Brøndby Hallen. Jublen blev kun større, da Mai Kragballe med et underhåndsskud udbyggede føringen til tre mål med under ti minutter igen. Kampens bedste scoring på det bedst tænkelige tidspunkt.

Brest formåede ikke at svare igen, og så blev debutkampen en dansk fest.