København-træner: Vigtigt at mærke vinderfølelsen igen

Efter næsten en måned uden sejre kunne København Håndbold onsdag løfte armene i triumf, da mesterholdet vandt med cifrene 37-29 over EH Aalborg i dameligaen.

Godt angrebsspil og en solid kontrafase hjalp københavnerne til de to point, og cheftræner Claus Mogensen var efter kampen lettet over at se sit holde sejre igen.

- Det er vigtigt for os at komme i gang med at vinde og mærke den følelse. Så selv om EH Aalborg ikke har fået nogen god start på sæsonen, så kan vi sagtens bruge denne sejr til noget.

- Vi var meget effektive i vores kontraspil, og når vi spiller det på niveau, vi gjorde i dag, så er det rigtig svært at stoppe os, siger han.

Ifølge Claus Mogensen kan onsdagens sejr være et skridt på vejen til bedre spil.

- Vi viser nogle fine tendenser i det offensive spil. Det er jeg rigtig glad for.

Mens København Håndbold vandt efter to nederlag i træk, markerede onsdagens nederlag det syvende i lige så mange kampe for EH Aalborg, der før denne sæson rykkede op i den bedste danske række.

Ikke desto mindre er cheftræner Karen Brødsgaard fortrøstningsfuld. Holdet er på vej i den rigtige retning, siger hun.

- Jeg kigger meget på de udviklingspunkter, som vi arbejder med i denne proces. I dag scorer vi 29 mål, og det har vi ikke gjort før i denne sæson.

- Det ærgrer mig selvfølgelig, at vi så lukker 37 mål ind, fordi jeg synes, at vi i andre kampe har dækket godt op, siger Karen Brødsgaard efter onsdagens kamp.

Ifølge hende er mere stabilitet og fortsat træning i de basale spilmønstre nøglen til succes for nordjyderne.

- Så skal pointene nok komme. Vi har troen på det, og det er det vigtigste, siger Brødsgaard.

EH Aalborg møder Herning-Ikast i klubbens næste kamp i dameligaen, mens København Håndbold skal op imod Skanderborg.